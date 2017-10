“Azərmetal” kollektivi yenidən Prezidentə şikayət etdi - ŞİKAYƏT

access_time Dərc olunub: Bu gün , 13:35

“Azkontrakt” Dövlət Korporasiyasının tabeliyindəki “Azərmetal” Birliyinin baş direktoru Şahin Abbasov olmaqla, birliyin kollektivi adından “Təzadlar”a yeni bir müraciət daxil olub. Müraciət Prezident cənab İlham Əliyevə ünvanlıdır.



Müraciət müəllifləri cənab Prezidentdən xahiş edirlər ki, özəlləşməyə mane olan hədəflərin aradan qaldırılmasına nail olunsun, Prezidentin 19 may 2016-cı il tarixli, “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanına hörmətlə yanaşılaraq Əmlak Komitəsinin sədri Kərəm Həsənovdan tələb edilsin ki, niyə yarandığı gündən donmuş vəziyyətdə qalmış “Azkontrakt”ın tabeliyindəki idarələrin də özəlləşməsinə imkan verilmir?

Aşağıda həmin müraciəti təqdim edirik:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə!

Surəti: “Təzadlar” qəzeti redaksiyasına!

Çox hörmətli cənab Prezident!

Biz “Azərmetal” Birliyinin kollektivi, Prezidentin 19 may 2016-cı il tarixli, “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanına uyğun olaraq neçə aydır Əmlak Komitəsinin mütəxəssisləri tərəfindən müvafiq araşdırma və sənədləşdirilmə aparılaraq idarəmizin balansında qalan torpaq sahəsi və digər əmlakların hərraca çıxarılaraq satılması qərara alınmışdır. Lakin heç bir əhəmiyyət daşımayan kiçik idarə və müəssisələr hərraca çıxarıldığı halda, “Azkontrakt” SC-nin tabeliyində qalan bir neçə idarə və müəssisə müəmmalı səbəblərdən kənarda saxlanılır.

Xatırladırıq ki, Prezidentin 19 may 2016-cı il tarixli, “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanı vardır və bu artıq o deməkdir ki, gözləməyə hüququmuz da yoxdur. Elə isə, təsis olunduğu gündən fəaliyyəti olmayan “Azkontrakt” SC-nin sənədləri niyə kənara atılır? Biz kimi və nəyi gözləyirik? Bizim kollektivin Bakı şəhəri, H.Əliyev prospektində (“Atletlər Evi” ilə üzbəüzdə) yerləşən idarə binasının və torpaq sahəsinin, digər əmlakımızın hərraca çıxarılmasını hələ də təmin etmirlər? Vaxtilə 100-dən çox işçisi olan birliyimizin indi cəmi 5-6 nəfəri dözüb qalıb, qalanı ailəsini dolandırmaq üçün başqa sahələrə çıxıb getmişdir. dilər, bəziləri yaş həddinə görə dünyasını dəyişdi. “Azkontrakt” rəhbərliyi bizim torpaq sahəmizin demək olar əsas hissəsini hələ özəlləşmə başlamamış kimlərə satmışdır, yaxşı bilir. Hansı ki, o məmurların “Azkontrakt”a dəxli yox idi. Sonra qalan ərazilərimizi “Azərsutikinti” SC-nin sədri, Prezident Administrasiyasının sabiq şöbə müdiri olmuş Yusif Hümbətov ələ keçirdi. O, bizim başımızın üzərindən bazamızın torpaq sahəsini elə formada özəlləşdirib ələ keçirib ki, indi vaxtilə balansımızda olmuş 12 ha sahədən bizə qalan 85 sot torpaq sahəsini nbelə ecə özəlləşdirəcəyimizi bilmirik. Neçə illərdir ki, hətta biz idarəmizə daxil ola bilmirik, birliyin darvazası Yusif Hümbətovun ələ keçirdiyi ərazidə qalıb. Yusif Hümbətov faktiki olaraq bizi oyundan kənar vəziyyətə salıb, torpaq sahəmizi elə bir kökə salıb ki, eskiz sənədlərindən heç bir memar belə baş çıxara bilməz.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1996-cı il 17 dekabr tarixli fərmanı ilə yaradılmış “Azkontrakt”ın tabeliyinə verilən idarə və müəssisələri, onların milyard manatlarla ölçülən əmlaklarını kimlər dağıdıb? Baş nazir Artur Rasizadənin 05.07.1997-ci il tarixli, 131 saylı sərəncamı ilə “Azərkontrakt” Səhmdar Cərniyyətinin strukturuna daxil edilmiş müəssisə və obyektlərin siyahısını təsdiqlənmişdir.

20 il əvvəlki Siyahı belə idi:

- “Azərmetal” topdansatış ticarəti birliyi və onun Bakı şəhəri, Moskva prospekti, 98 ünvanda yerləşən anbar təchizat şahəsi (“Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyəti)

- “Azərmaşavadanlıq” idarəsi və onun Bakı şəhəri, Nobel prospekti, 36 və M.Qaşqay küçəsi, 100 ünvanlarında yerləşən anbar tesərrüfatları (“Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyəti)

- “Yüngül və yeyinti sənayesi məhsullarının topdansatış birliyi”, “Azəryüngülyeyintisənaye” və onun Bakı şəhəri, Nobel prospekti, 10 və Nizami küçəsi, 149 ünvanlarında yerləşən anbar təsərrüfatları(”Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyəti)

- “Azkontrakt” Səhmdar Cəmiyyəti (“Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyətinin Moskva şöbəsi)

- Texniki vasitələrin kirayə müəssisəsi-”Azərkirayə” (“Azərkontrakt” Şəhmdar Cəmiyyəti)

- “Azərətsüd”- icarə müəssisəsi və onun Bakı şəhəri, Montin qəsəbəsi, Köndələn küçəsi-2 ünvanda yerləşən soyuducu bazası (keçmiş Ticarət Nazirliyi)

- “Baqqaliyyə malları üzrə respublika topdansatış ticarəti “Azərbaqqaliyyə” kontoru və onun Bakı şəhəri, Dərnəgül qəsəbəsi, 507-ci məhəllədə yerləşən anbar təsərrüfatı (keçmiş Ticarət Nazirliyi).

- “İstehsalat avtoekspedisiya” birliyi və onun Bakı şəhəri, Xırdalan qəsəbəsi, Şamaxı şossesi, 6 ünvanda yerləşən anbar təsərrüfatı (keçmiş Ticarət Nazirliyi)

- “Azintreyd” xarici ticarət birliyi (keçmiş Ticarət Nazirliyi)

- Qax rayonunda yerləşən istirahət evi (“Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyəti)”.

Bəs indi həmin müəssisələr və onların əmlakları, torpaq sahələri haradadır? Özəlləşmə barədə qanun qəbul edilməmiş, Prezidentin müvafiq sərəncamı olmadan bu əmlaklar necə, hansı yolla özününküləşdirilib? Bunu araşdırmaq dövlət orqanlarının işidir. Amma Əmlak Komitəsindəki məmurlar bəhanələri bir kənara qoyub Prezidentin 19 may 2016-cı il tarixli, “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanının şəksiz yerinə yetirilməsini təmin etməlidirlər.

Cənab Prezident!

Xahiş edirik, “Azərmetal” Topdansatış Birliyinin əmlaklarının hərraca çıxarılmasına süni maneə yaradan məmurların cəzalandırılmasına tapşırıq verəsiniz.



Dərin hörmətlə:

Şahin Abbasov,

“Azərmetal” Topdansatış Birliyinin baş direktoru \\tezadlar.az\\

