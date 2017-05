Astroloq Aynur Bağırova:"Ramazan ayı Rohani ulduzu ilə daha da bərəkətli olacaq"

Ramazan ayı Rohani ulduzu ilə daha da bərəkətli olacaq.





Bu ay astroloji rəylərimizi Vedik (Hind) astrologiyasına görə cavablandıracam. 25 May cümə axşamı Yupiter günü buğa bürcündə bərəkət ulduzu olan Rohani Naksatrasında yeni Ay doğacaq. Əsasən 25-27 May tarixlərində Ay Buğada və Venera Balıq bürcündə yüksəldiyi üçün şanslı, bərəkətli günlər yaşayacağıq. Ayın ən sevdiyi ulduzlardan olan Naksatra Rohani bütün ona xas olan özəlliklərini göstərəcək. Ay və Venerada onu tam şəkildə dəstəkləyəcək. Buna görə də Rohinin bərəkətindən yaralanmaq üçün, maddiyatla bağlı bütün arzuları dualarla dilə gətirməniz tövsiyə olunur.Yeni doğan Ay ölkəyə və şəhərə görə dəyişir. Colorado ABŞ-da ay 25 may günü axşam saat 2-də doğacaq. 26 may gecəsi, gün doğumuna qədər Rohani ulduzu səyahətə çıxacaq. Ölkəmizdə bu vəziyyət 27 may tam şəkildə hiss olunacaq.





Buna görə 26 May gecəsindən sübh namazına qədər maddiyatla bağlı dualar etməliyik.Oxucularıma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 25 May - 9 İyun arasındakı müddət də bizneslə bağlı başlanğıclar etmək istəyənlər, maşın və daşınılmaz əmlak ticarəti ilə məşğul olanlar, bu günlərdən istfadə etsələr daha xeyirli nəticələr alacaqlar.Rohani nəqliyyat vasitələrini və səyahəti təmsil etdiyi üçün (maşın, qatar, təyyarə) maşınla bağlı ticarət,səyahətlər və bu müddətlərdə alınan səyahət biletləri daha sərfəli olacaq.

Bir hadisəni də nəzərinizə çatdırım ki, May ayının 27-si Ramazan ayının ilk gününə təsadüf edir. Bu həyatda hər baş verən təbiət hadisələri Yaradanın nəzarəti altındadır.

Bolluq bərəkət ayı olan Ramazan ayı heç də təsadüfən bərəkət ulduzu olan Rohaninin səyahəti ilə üst-üstə düşməmişdir, Allahın 99 adından biri olan El Ganiyy (Böyük sərvət və geniş ruzi) öz bəndəsindən Ramzanda heç nəyi əskik etmir. Hər il olduğu kimi, on bir ayın Sultanı Ramazan bu il də bolluq bərəkətlə gələcək. Rohani ulduzunun tranziti bunu dahada təsirli vəziyyətə gətirəcək.Fürsətdən istfadə edib bütün müsəlman aləmini bu gözəl ay münasibəti ilə təbrik edirəm!

Tutduğunuz oruc,qıldğınız namazları Allah qəbul etsin!

Ömrə ziyarətinə gedən zəvvarlara da, sağ salamat ziyarətlərini edib,evlərinə dönməsini Allahdan arzu edirəm! Bu bərəkətli aydan hər kəsin maksimal şəkildə istifadə edəcəyi, düşüncəsi ilə sizdən, ayrılıram.Yeni ayda,yeni astroloji məlumatlarımı gözləyin!

Astroloq Aynur Bağırova